Juventus, Spalletti dice di non pensare al suo futuro. Il suo contratto resta in bilico

Juventus, Spalletti dice di non pensare al suo futuro. Il suo contratto resta in bilico
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 18:42News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - TORINO, 07 MAR - "Sono nel posto giusto per festeggiare il mio compleanno, mi mancava solo il regalo che era vedere la squadra sotto la curva e lo hanno fatto: non bisogna parlare di futuro, il contratto non conta tanto": così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, che ha compiuto 67 anni proprio nel giorno in cui i bianconeri hanno travolto il Pisa per 4-0. "Nel primo tempo non trovavamo gli spazi e dovevamo girare il pallone con maggiore velocità - l'analisi dell'allenatore - mentre nel secondo è migliorato tutto: ho tolto Gatti non perché abbia demeritato, anzi, ma perché a volte a sinistra si costruisce peggio con uno di piede destro". Yildiz e Boga sono entrati nel tabellino marcatori: "Kenan farebbe ancora meglio con una prima punta perché gli leverebbe l'impatto fisico che deve subire, Jeremie dovrebbe essere più cattivo perché capita che sia un po' molle ma è un attaccante che crea shock e che ha tanta qualità" dice Spalletti sui due elementi del reparto offensivo. Proprio Yildiz ha trascinato la squadra tra un gol, un assist e il premio di migliore in campo.

"Sono contento per questa vittoria, anche nelle ultime gare avevamo fatto bene pur senza riuscire a fare risultato - commenta il turco - e sono qui per fare bene per la squadra: quando il mister mi dice di giocare davanti vado lì, così quando devo stare a destra sto in quel ruolo". Tra i marcatori bianconeri c'è stato anche Khephren Thuram: "Crediamo al quarto posto, abbiamo la squadra per farcela - dice il centrocampista - e dobbiamo andare in Champions: è sempre bello quando segni e aiuti la squadra, è stato un piccolo regalo di compleanno per il mister". La ciliegina finale è stata messa da Boga, al secondo gol consecutivo dopo quello di Roma: "Giocare qui è un sogno, spero di rimanere e sono molto contento anche perché arrivavo da un periodo complicato" le parole dell'attaccante. (ANSA).