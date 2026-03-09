Bucchioni sul campionato dopo il derby: "Se crescono Pulisic e Leao diverse cose possono cambiare"

Bucchioni sul campionato dopo il derby: "Se crescono Pulisic e Leao diverse cose possono cambiare"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:30News
di Federico Calabrese

Enzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale su TMW, ha analizzato così il derby di Milano vinto dal Milan: "Ora si tratta di capire se questa gara convincente è frutto dell’adrenalina da Derby o se invece c’è davvero la volontà di andare a provarci fino in fondo.

Nelle ultime uscite non era sembrato un gran Milan, se crescono Pulisic e Leao diverse cose possono cambiare. Ma, ovviamente, molto di più, se non tutto dipenderà dall’Inter che ha sette punti di vantaggio sui quali costruire la volata scudetto":