Non succedeva dal 2004-2005 che l'Inter non segnasse al Milan per tre derby di fila. Allora erano stati quattro (col tavolino)

L’Inter non ha segnato per tre gare di fila contro il Milan tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra ottobre 2004 e aprile 2005 (quattro in quel caso, tra cui lo 0-3 a tavolino nel quarto di finale di ritorno in Champions League). Lo riporta Opta.

-7 DALL'INTER: ALLEGRI PENSA ALLA CHAMPIONS

Milano è ancora rossonera: il Milan ha vinto ieri sera anche il derby di ritorno con lo stesso risultato dell'andata, 1-0. Se a novembre era stato Christian Pulisic a decidere il match, stavolta a segnare la rete della vittoria è stato Pervis Estupinan su assist di Youssouf Fofana. Con questo successo, il Diavolo accorcia le distanze dall'Inter che è ora è distante sette punti. Campionato riaperto? Difficile, ma sognare non costa nulla. Come riporta stamattina il Corriere della Sera, il margine è rassicurante come ha spiegato anche Max Allegri che nel post-partita ha parlato ancora una volta solo di Champions League: "L'Inter ha sette punti di vantaggio e sono tanti, sono una squadra forte. Dobbiamo essere contenti perchè abbiamo la Juve a -10, il Como a -9. Siamo arrivati a marzo nelle migliori condizioni per le contano". Davanti anche a Gerry Cardinale, che dopo il match è andato nello spogliatoio per complimentarsi con il tecnico livornese e la squadra, il Milan ha fatto un passo importante verso il ritorno in Champions: "Non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo" avverte Allegri che non vuole che i suoi ragazzi abbassino l'attenzione nemmeno dopo la vittoria nel derby. A decidere il match è stato uno dei giocatori meno attesi, vale a dire Pervis Estupinan, finora oggetto misterioso arrivato in estate dal Brighton. Partito come titolare a sinistra ad inizio stagione, l'esterno sudamericano ha perso poi il posto a favore di Davide Bartesaghi. La sua rete non è stata casuale: tutta la settimana Allegri lo ha infatti istruito a puntare Luis Henrique per metterlo in difficoltà. "E' il gol più importante della mia vita" le sue parole nel post-partita.