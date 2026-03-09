Gabbia al settimo cielo con Estupinan: "Fai di me ciò che vuoi"

vedi letture

Il grande assente rossonero di questo Derby che il Milan ha vinto contro l'Inter per 1-0 era il difensore centrale Matteo Gabbia, operato a inizio settimana per un'ernia inguinale, al triplice fischio di San Siro si è lasciato andare nelle sue storie di Instagram. Il primo messaggio è dedicato a Pervis Estupinan, match-winner della partita con il suo primo gol rossonero: "Poco da dire, fai di me ciò che vuoi!"

Poi nella storia successiva, il messaggio per la squadra in generale: "Gruppo incredibile. Avanti!"

Questo il tabellino di Milan-Inter, match valido per la ventottesima giornata di Serie A.

MILAN-INTER 1-0

Marcatori: 35’ Estupinan

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 73’ Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic (dal 84’ Nkunku), Leão (dal 73’ Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Jashari. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (dal 80’ Diouf), Akanji, Bastoni (dal 68’ Carlos Augusto); Luis Henrique (dal 59’ Dumfries), Barella (dal 68’ Frattesi), Zieliński, Mkhitaryan (dal 59’ Sucic), Dimarco; Bonny, Esposito. A disp.: Di Gennaro, J. Martínez; Acerbi, De Vrij, Darmian; Çalhanoğlu; Lavelli, L. Martínez. All.: Chivu.

Arbitro: Doveri di Roma.

Ammoniti: 65’ Bastoni, 69’ Dumfries, 80’ Rabiot, 89’ Modric.

Recupero: 2’ 1T, 5’ 2T.