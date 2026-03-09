Garlando: "Entro le prossime 4 giornate, l'Inter incrocerà Atalanta, Como e Roma. Inciampare e trovarsi addosso il Milan è un attimo"

Luigi Garlando, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul derby: "L'ultima volta che il Milan ha vinto entrambi i derby di campionato è stato nel 2010-2011, l’allenatore era Massimiliano Allegri che festeggiò lo scudetto. Al contrario, l’Inter non ha mai vinto uno scudetto dopo aver perso i due derby stagionali. Le statistiche sono così: incoraggiano e inquietano. Conta di più il campo, e il campo ha sorriso ancora una volta al Milan che ha vinto il quinto degli ultimi 7 derby.

L’Inter non ne conquista uno dal 22 aprile 2024 e negli ultimi 3 non ha fatto un gol. Ha deciso una rete di Estupinan al 35’. Tutti aspettavano lo straripante Dimarco e invece ha fatto storia l’altro terzino sinistro, presunto anello debole del Milan. Diciamolo: un gol sull’asse Fofana-Estupinan (non Modric-Leao) era pagato tanto dai bookmaker. Allegri ora è a un passo dalla mission aziendale, il posto Champions: la Roma quinta è sprofondata a -9. Chivu ha ancora un buon margine di vantaggio, 7 punti, ma non può più sbagliare e deve recuperare in fretta gli assenti. Entro le prossime 4 giornate, incrocerà Atalanta, Como e Roma. Inciampare e trovarsi addosso il Diavolo è un attimo".