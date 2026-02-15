Settore giovanile rossonero, i match di oggi: ben sei gare sui campi del Puma - House of Football

Settore giovanile rossonero, i match di oggi: ben sei gare sui campi del Puma - House of Football
Oggi alle 07:47Settore Giovanile
di Antonello Gioia

Si riporta di seguito il programma odierno del settore giovanile rossonero:

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Sesto 2012, ore 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Enotria, ore 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 14: campionato, Milan-Alcione, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 15: 18ª giornata, Milan-Venezia, ore 13.00 - PUMA House of Football

UNDER 18: 23ª giornata, Milan-Cagliari, ore 14.00 - PUMA House of Football

UNDER 16: 18ª giornata, Milan-Venezia, ore 15.15 - PUMA House of Football