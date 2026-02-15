Settore giovanile rossonero, i match di oggi: ben sei gare sui campi del Puma - House of Football
MilanNews.it
Si riporta di seguito il programma odierno del settore giovanile rossonero:
UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Sesto 2012, ore 10.30 - PUMA House of Football
UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Enotria, ore 10.30 - PUMA House of Football
UNDER 14: campionato, Milan-Alcione, ore 11.00 - PUMA House of Football
UNDER 15: 18ª giornata, Milan-Venezia, ore 13.00 - PUMA House of Football
UNDER 18: 23ª giornata, Milan-Cagliari, ore 14.00 - PUMA House of Football
UNDER 16: 18ª giornata, Milan-Venezia, ore 15.15 - PUMA House of Football
Pubblicità
Settore Giovanile
Le più lette
1 Auriemma: "Mi sembra di poter dire che, realisticamente, è un'ipotesi molto complicata che il Napoli le vinca tutte e Milan e Inter no"
4 Chiellini durissimo: "Rocchi va in giro a dire che a fine anno andrà via. Non possiamo continuare così"
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
Modric e l'applauso dello spogliatoio dopo il Pisa. Attesa per il rinnovo: la decisione di Luka prima del Mondiale
Luca SerafiniLe maschere di Allegri. L'assenza di Leao non è la fortuna di Nkunku. Spalletti, 40 anni dopo...
Franco OrdineÈ adesso che comincia la salita. Allegri… se fa 10 punti in 4 gare. Rinnovo Pulisic: siete in anticipo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com