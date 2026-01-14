Settore giovanile: i risultati del weekend

Settore giovanile: i risultati del weekend MilanNews.it
Oggi alle 19:00Settore Giovanile
di Enrico Ferrazzi
fonte acmilan.com

Il sito ufficiale del Milan ha pubblicato i risultati delle squadre del Settore Giovanile rossonero nell'ultimo week-end: "Diversi i risultati positivi del weekend del Settore Giovanile rossonero. Nella prima partita ufficiale del 2026, la Primavera femminile di Mister Zago vince il Derby contro l'Inter per 1-0 conservando il secondo posto in solitaria, a una sola lunghezza dalla Juventus capolista. Passando alle maschili, l'Under 18 batte in casa il Frosinone e l'Under 17 in trasferta la Cremonese. Doppia vittoria anche per Under 16 e 15, entrambe contro il Padova ed entrambe confermate in vetta alle rispettive classifiche.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA MASCHILE: 19ª giornata, Torino-Milan 1-0

PRIMAVERA FEMMINILE: 10ª giornata, Milan-Inter 1-0 (37' Taddei)

UNDER 18: 18ª giornata, Milan-Frosinone 4-1 (33' e 5'st Petrone, 3'st Batistini, 48'st Zaramella)

UNDER 17: 14ª giornata, Cremonese-Milan 0-2 (7' Delkić, 28' Colombo)

UNDER 16: 14ª giornata, Milan-Padova 4-2 (1' Borsa, 2' e 22' Marasco, 9'st De Nicola)

UNDER 15: 14ª giornata, Milan-Padova 3-0 (9'st e 19'st Rossini, 16'st Braida)". 