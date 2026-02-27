Settore giovanile, il programma: domenica la Primavera, lunedì il derby U18

Fine settimana lungo per le squadre del Settore Giovanile rossonero, dal momento che l'impegno di cartello è quello dell'Under 18 che lunedì pomeriggio giocherà il Derby alla PUMA House of Football. Prima di questo appuntamento vi saranno un sabato particolarmente incentrato sulle Under più piccole (in campo, però, anche l'Under 17 femminile) e una domenica in cui sono diversi gli appuntamenti da segnare in agenda. Trasferte difficili per la Primavera maschile (Roma), Under 16 e Under 15 (Como), mentre l'Under 17 riceverà il Padova sul terreno amico, la PUMA House of Football.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 28 FEBBRAIO

UNDER 12: campionato, Rhodense-Milan, ore 14.00 - Comunale Vinciguerra, Rho (MI)

UNDER 10: campionato, Enotria-Milan, ore 14.00 - CS Enotria, Milano

UNDER 11: campionato, Milan-Enotria, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 9: campionato, Milan-MFA, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 17 FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Como Women, ore 16.00 - PUMA House of Football

DOMENICA 1 MARZO

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Macallesi, ore 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Rhodense, ore 10.30 - PUMA House of Football

PRIMAVERA MASCHILE: 27ª giornata, Roma-Milan, ore 11.00 - Stadio delle Tre Fontane, Roma

UNDER 15: 20ª giornata, Como-Milan, ore 11.00

UNDER 14: 15ª giornata, Milan-Aurora Pro Patria, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Sedriano-Milan, ore 14.00 - Via Falone SNC, Bareggio (MI)

UNDER 17: 20ª giornata, Milan-Padova, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 16: 20ª giornata, Como-Milan, ore 15.00

UNDER 15 FEMMINILE: 4ª giornata, Atalanta-Milan, ore 17.00 - Via Oratorio 20, Brembate (BG)

LUNEDÌ 2 MARZO

UNDER 18: 25ª giornata, Milan-Inter, ore 15.00 - PUMA House of Football".