Continua a volare il Milan U16 di Parolo: 0-2 a Monza e primo posto davanti all'Inter confermato
MilanNews.it
Nella 16esima giornata di campionato, l'U16 del Milan ha battuto per 0-2 i cugini del Monza grazie alle reti al 13'st di Marasco e al 41'st di Esposti. I rossoneri, guidati da mister Marco Parolo, restano primi in classifica con 41 punti davanti all'Inter, seconda con 38 punti.
