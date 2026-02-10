Continua a volare il Milan U16 di Parolo: 0-2 a Monza e primo posto davanti all'Inter confermato

Oggi alle 16:48
di Antonello Gioia

Nella 16esima giornata di campionato, l'U16 del Milan ha battuto per 0-2 i cugini del Monza grazie alle reti al 13'st di Marasco e al 41'st di Esposti. I rossoneri, guidati da mister Marco Parolo, restano primi in classifica con 41 punti davanti all'Inter, seconda con 38 punti.