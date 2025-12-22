Settore Giovanile, i risultati del weekend

vedi letture

Gol e risultati positivi per diverse squadre rossonere nell'ultimo fine settimana di attività giovanile per il 2025. Vincono entrambe le Under 17: la maschile sul campo del Monza, la femminile in casa con la Rosatese. Doppio successo a suon di gol per Under 16 e Under 15 nelle sfide interne contro il Cagliari: le squadre di Parolo e Cresta si confermano in vetta ai rispettivi gironi di categoria. Tante reti anche nel successo esterno della Primavera femminile, corsara sul campo del Brescia e ora seconda a -1 dalla Juventus capolista.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA MASCHILE: 17ª giornata, Napoli-Milan 1-1 (12'st Lontani)

PRIMAVERA FEMMINILE: 9ª giornata, Brescia-Milan 1-7 (Arboleda x2, Di Falco x2; Artioli, Stendardi, Strauss)

UNDER 18: 16ª giornata, Milan-Roma 2-3 (2'st Agresta, 35'st Batistini)

UNDER 17: 10ª giornata (recupero), Monza-Milan 2-3 (15' Rusu, 34' Colombo, 23'st Menon)

UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Milan-Rosatese 4-0 (6' Fiore, 3'st e 34'st Reccagni, 5'st Gulizia)

UNDER 16: 13ª giornata, Milan-Cagliari 5-0 (14' Begmetyuk, 5'st De Nicola, 25'st e 39'st Borsa, 27'st Carbone)

UNDER 15: 13ª giornata, Milan-Cagliari 4-0 (3' e 8'st Fiorenza, 41' Cenedese, 20'st A. Ferrari)