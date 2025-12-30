Settore giovanile, il resoconto del fine 2025 dell'Under 17
Il Milan ha pubblicato il resoconto dell'attività agonistica di quattro squadre del settore giovanile, sul proprio sito ufficiale. I recap, squadra per squadra, di Under 18,17,16 e 15.
Il resoconto del Milan sull'Under 17: "I nostri Under 18 schierano spesso elementi dei nostri Allievi Nazionali, l'Under 17 di Mister Baldo. Per questa nostra squadra il giro di boa del nuovo anno arriva in concomitanza alla fine del girone d'andata. Terzo posto in classifica per i rossoneri, con 24 punti a -2 dall'Inter seconda (le prime due si qualificano direttamente ai Quarti di finali nazionali). Spicca il dato dei gol fatti (31, primo attacco del competitivo Girone B), con Luca Menon capocannoniere di squadra a quota 9".
