Settore giovanile: i risultati del weekend

Oggi alle 19:13
di Enrico Ferrazzi
Il sito ufficiale del Milan riporta i risultati del weekend delle squadre del Settore Giovanile rossonero: "Weekend agrodolce per le squadre del Settore Giovanile rossonero, che proseguono le loro stagioni di crescita e formazione cestistica. Sugli scudi la Primavera femminile, che vince e convince a Cesena accorciando sulla Juventus capolista. Buon risultato per l'Under 16 di Parolo, corsara a Monzello con due gol nella ripresa. Pari - sempre in Brianza - per l'Under 15 invece. Bella vittoria anche per l'Under 17 femminile, che ne fa 6 nella prima giornata di campionato dopo gli impegni contro giovanili maschili.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

PRIMAVERA MASCHILE: 24ª giornata, Milan-Lazio 0-1

PRIMAVERA FEMMINILE: 14ª giornata, Cesena-Milan 1-6 (17' autogol; 37' Strauss; 8'st Cortinovis; 9'st Galluzzi; 13'st Vitale; 24'st Stendardi)

UNDER 17: 18ª giornata, Milan-Mantova 0-1

UNDER 17 FEMMINILE: 1ª giornata, Milan-Pro Sesto 6-0 (14' e 44'st Parolo; 35' Bertoni; 31'st Ferranti; 33'st e 39'st Reccagni)

UNDER 16: 17ª giornata, Monza-Milan 0-2 (13'st Marasco, 41'st Esposti)

UNDER 15: 17ª giornata, Monza-Milan 1-1 (25' Rossini)

UNDER 15 FEMMINILE: 1ª giornata, Milan-Inter 1-3 (12' Toma)". 