Settore Giovanile, il programma del weekend: doppio Derby all'orizzonte

Un nuovo weekend fitto di impegni tra Derby e trasferte importanti, il nostro Settore Giovanile torna nuovamente protagonista. Sabato si apre con la Primavera maschile impegnata nel Derby con l'Inter allo Sportitalia Village, mentre a Briosco doppio appuntamento con Under 13 e Under 14 sul campo del Como. Domenica spazio alla Primavera femminile a Roma, al Derby Under 17 e all'Under 18 di scena al PUMA House of Football con la Cremonese. Mercoledì c'è anche il recupero dell'Under 18 a Sassuolo.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 24 GENNAIO

PRIMAVERA MASCHILE: 22ª giornata, Milan-Inter, ore 11.30 - Sportitalia Village, Carate Brianza (MB)

UNDER 13: 10ª giornata, Como-Milan, ore 14.30 - CS Rossini, cia Magellano, Briosco (MB)

UNDER 14: 10ª giornata, Como-Milan, ore 17.00 - CS Rossini, cia Magellano, Briosco (MB)

DOMENICA 25 GENNAIO

PRIMAVERA FEMMINILE: 12ª giornata, Roma-Milan, ore 12.00 - Centro Preparazione Olimpico G. Onesti, Largo Giulio Onesti 1, Roma

UNDER 17: 16ª giornata, Inter-Milan, ore 13.30 - KONAMI Football Centre, Via Camillo Sbarbaro 3, Milano

UNDER 18: 20ª giornata, Milan-Cremonese, ore 15.00 - PUMA House of Football

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO

UNDER 18: recupero 17ª giornata, Sassuolo-Milan, ore 15.00 - TBD