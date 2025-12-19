Settore giovanile rossonero, il programma del weekend
Con le squadre non agonistiche già in "vacanza", ci penseranno i grandi a scendere ancora in campo in campionato nel weekend precedente al Natale. Anche per il Settore Giovanile si avvicina la fine dell'anno, in parte anche del girone di ritorno. Per la serie "gli esami non finiscono mai": la Primavera maschile va a Napoli dopo il bel successo col Parma, la Primavera femminile a Brescia per rimanere in alto, l'Under 18 attende la Roma, recupero per l'Under 17, gli Under 16 e Under 15 aspettano il Cagliari in casa per consolidare la vetta.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
VENERDÌ 19 DICEMBRE
UNDER 18: 16ª giornata, Milan-Roma, ore 11.00 - PUMA House of Football
SABATO 20 DICEMBRE
UNDER 17: 10ª giornata (recupero), Monza-Milan, ore 11.30 - CS Silvio e Luigi Berlusconi, Monzello (MB)
UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Milan-Rosatese, ore 15.00 - PUMA House of Football
DOMENICA 21 DICEMBRE
PRIMAVERA MASCHILE: 17ª giornata, Napoli-Milan, ore 15.00 - Stadio G. Piccolo (Cercola, Napoli)
UNDER 16: 13ª giornata, Milan-Cagliari, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 15: 13ª giornata, Milan-Cagliari, ore 15.00 - PUMA House of Football
PRIMAVERA FEMMINILE: 9ª giornata, Brescia-Milan, ore 18.00 - CS M. Rigamonti (Brescia)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan