Italia U16, convocati per il Portogallo anche due calciatori del Milan
Per la prima delle due amichevoli tra le formazioni under 16 di Italia e Portogallo, il ct dell'Italia U16 Manuel Pasqual ha convocato 22 giocatori nati nel 2010:
Portieri Umberto Costante (Inter), Tommaso Vischi (Monza)
Difensori Mattia Barbone (Fiorentina), Lorenzo Damonte (Genoa), Lorenzo Dattilo (Roma), Alessandro Foroni (Inter), Alessandro Ghiotto (Juventus), Raphael Libero Mazzotta (Juventus), Alberto Samà (Juventus), Emanuele Pio Troiano (Milan)
Centrocampisti Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Noah Blandina (Club Brugge), Filippo Castagnoli (Fiorentina), Francesco Olivieri (Empoli), Edoardo Rastello (Juventus), Abdou Samath Seye (Milan)
Attaccanti Federico Croci (Fiorentina), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Fortune Erhunmwun Egharevba (Hellas Verona), Michele Elena (Lazio), Giuseppe Pipitò (Juventus), Roberto Scaglione (Genoa).
