Settore giovanile rossonero, i match di oggi: Primavera alle 13, derby per l'U17 femminile
Si riporta di seguito il programma odierno del settore giovanile rossonero:
UNDER 12: campionato, Cimiano-Milan, ore 12.20 - Via Don Calabria 16, Milano
PRIMAVERA MASCHILE: 25ª giornata, Genoa-Milan, ore 13.00 - Sciorba Stadium, Genova
UNDER 11: campionato, Milan-Alcione, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 9: campionato, Milan-Rhodense, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 15 FEMMINILE: 2ª giornata, Hellas Verona-Milan, ore 15.00 - Stadio Sinergy, Verona
PRIMAVERA FEMMINILE: 15ª giornata, Arezzo-Milan, ore 15.30 - Stadio Comunale Bruno Nespoli, Arezzo
UNDER 17 FEMMINILE: 2ª giornata, Inter-Milan, ore 16.00 - Via Cazzaniga 26, Milano
