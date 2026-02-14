Settore giovanile rossonero, i match di oggi: Primavera alle 13, derby per l'U17 femminile

Oggi alle 11:36Settore Giovanile
di Antonello Gioia

Si riporta di seguito il programma odierno del settore giovanile rossonero:

UNDER 12: campionato, Cimiano-Milan, ore 12.20 - Via Don Calabria 16, Milano

PRIMAVERA MASCHILE: 25ª giornata, Genoa-Milan, ore 13.00 - Sciorba Stadium, Genova

UNDER 11: campionato, Milan-Alcione, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 9: campionato, Milan-Rhodense, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 15 FEMMINILE: 2ª giornata, Hellas Verona-Milan, ore 15.00 - Stadio Sinergy, Verona

PRIMAVERA FEMMINILE: 15ª giornata, Arezzo-Milan, ore 15.30 - Stadio Comunale Bruno Nespoli, Arezzo

UNDER 17 FEMMINILE: 2ª giornata, Inter-Milan, ore 16.00 - Via Cazzaniga 26, Milano