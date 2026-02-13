Settore giovanile rossonero, il programma del weekend
Un fitto programma di partite per l'imminente weekend. Le squadre del Settore Giovanile rossonero scendono in campo tra sabato e domenica, con diversi match da seguire attentamente: la Primavera maschile prova a rialzarsi contro il Genoa, mentre la femminile va ad Arezzo per mantenersi a contatto con la vetta della classifica. Derby in trasferta per l'Under 17 femminile. Tanto PUMA House of Football nel programma della domenica: Under 15 e 16 contro il Venezia, Under 18 contro il Cagliari.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
SABATO 14 FEBBRAIO
UNDER 12: campionato, Cimiano-Milan, ore 12.20 - Via Don Calabria 16, Milano
PRIMAVERA MASCHILE: 25ª giornata, Genoa-Milan, ore 13.00 - Sciorba Stadium, Genova
UNDER 11: campionato, Milan-Alcione, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 9: campionato, Milan-Rhodense, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 15 FEMMINILE: 2ª giornata, Hellas Verona-Milan, ore 15.00 - Stadio Sinergy, Verona
PRIMAVERA FEMMINILE: 15ª giornata, Arezzo-Milan, ore 15.30 - Stadio Comunale Bruno Nespoli, Arezzo
UNDER 17 FEMMINILE: 2ª giornata, Inter-Milan, ore 16.00 - Via Cazzaniga 26, Milano
DOMENICA 15 FEBBRAIO
UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Sesto 2012, ore 10.30 - PUMA House of Football
UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Enotria, ore 10.30 - PUMA House of Football
UNDER 14: campionato, Milan-Alcione, ore 11.00 - PUMA House of Football
UNDER 15: 18ª giornata, Milan-Venezia, ore 13.00 - PUMA House of Football
UNDER 18: 23ª giornata, Milan-Cagliari, ore 14.00 - PUMA House of Football
UNDER 16: 18ª giornata, Milan-Venezia, ore 15.15 - PUMA House of Football
