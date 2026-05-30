Settore Giovanile, il programma del weekend

Settore Giovanile, il programma del weekendMilanNews.it
Ieri alle 23:48Settore Giovanile
di Manuel Del Vecchio
fonte acmilan.com

Una domenica tutta da vivere per il Settore Giovanile rossonero alla PUMA House of Football. Tre appuntamenti, tutti casalinghi, per le nostre rappresentative ancora in ballo in quello che rimane della stagione 2025/2026. Apre l'ultimo appuntamento stagionale, ininfluente in termini di classifica ma comunque importante per la crescita tecnica dei calciatori, dell'Under 18 di Mister Visconti. Al pomeriggio, invece, un'affascinante doppia sfida incrociata con la Juventus per le due Under 15: la maschile gioca il ritorno (1-1 all'andata) dei Quarti di finale, mentre la femminile sarà attesa dall'andata della medesima fase. Forza Milan!

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

DOMENICA 31 MAGGIO

UNDER 18: 38ª giornata, Milan-Monza, ore 11.00 - PUMA House of Football
UNDER 15: Quarti di finale (ritorno), Milan-Juventus, ore 16.00 - PUMA House of Football
UNDER 15 FEMMINILE: Quarti di finale (andata), Milan-Juventus, ore 16.00 - PUMA House of Football