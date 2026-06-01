Settore Giovanile, i risultati del weekend
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È l'Under 15 la grande protagonista del weekend rossonero. Dopo l'1-1 dell’andata a Torino, la squadra di Lorenzo Cresta supera con autorità la Juventus e stacca il pass per le Semifinali Scudetto. Pareggio casalingo per l'Under 18 nell'ultima giornata di campionato, mentre l'Under 15 Femminile impatta contro la Juventus nell'andata dei Quarti di Finale, tutto ancora aperto in vista del ritorno.
I RISULTATI DEL WEEKEND:
UNDER 18: 38ª giornata, Milan-Monza 0-0
UNDER 15: Quarti di finale (ritorno), Milan-Juventus 3-0 (12' e 3'st Jadid, 40'st Rossini)
UNDER 15 FEMMINILE: Quarti di finale (andata), Milan-Juventus 1-1 (16' Campanella)
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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