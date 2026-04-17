Serie A, Inter-Cagliari 3-0: la classifica aggiornata. Nerazzurri lanciati verso lo scudetto
MilanNews.it
L'Inter si sbarazza del Cagliari con un netto 3-0 e prosegue nella sua fuga solitaria in testa alla classifica. Dopo uno scialbo 0-0 nei primi 45 minuti succede tutto nella ripresa: subito i gol di Thuram e Barella, poi la rete di Zielinski nel recupero a mettere il punto definitivo sulla gara di San Siro. Di seguito la classifica aggiornata.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 78 (33 partite giocate)
Napoli 66 (32)
Milan 63 (32)
Juventus 60 (32)
Como 58 (33)
Roma 57 (32)
Atalanta 53 (32)
Bologna 48 (32)
Sassuolo 45 (33)
Lazio 44 (32)
Udinese 43 (32)
Torino 39 (32)
Genoa 36 (32)
Parma 36 (32)
Fiorentina 35 (32)
Cagliari 33 (33)
Cremonese 27 (32)
Lecce 27 (32)
Verona 18 (32)
Pisa 18 (32)
Pubblicità
News
Preoccupa più il futuro del presente. Chi la dice una parola su Allegri? Intanto è già iniziata l'epurazione alla cieca...di Luca Serafini
Le più lette
2 Pellegatti commenta Scaroni: “Divento matto, dire Champions unico obiettivo è contro natura se sei presidente del Milan”
3 Preoccupa più il futuro del presente. Chi la dice una parola su Allegri? Intanto è già iniziata l'epurazione alla cieca...
4 De Bruyne sulle differenze tra Italia e Inghilterra: “In Italia giocano tutti uguale, 5-3-2 o 5-4-1. Il ritmo è la più grande differenza”
Primo Piano
Milan, che fatica l'attacco. I nomi della Gazzetta per l'estate: da Lewandowski a Kean, passando anche per Zirkzee
Ora è chiaro: mercato di gennaio inesistente, ma il gruppo è con Allegri. La società si assuma le responsabilità
Gabbia è stato chiaro: la squadra è con Allegri e lo sarà sempre. Che le sue parole non siano ignorate
Franco Ordine Pochi gol: mancano idee o piedi buoni? Milan (e Juve) in ritardo su Malagò. L’autogol della foto al basket Varese
Carlo PellegattiTotem e Tabu. Le parole di Allegri. Il silenzio dei NON innocenti. I posti vuoti, il posto vuoto
Antonio VitielloCosa vogliamo fare con il Milan? Il problema è al vertice. Attenzione ai cambi a fine stagione
Come si dice? Non bisogna gettare il bambino con l'acqua sporca. Certo, ma prima o poi quest'acqua sporca va buttata
MN - Di Canio: "Milan ancora da Scudetto? Con l'Inter così è giusto sperare. La prossima partita dirà molto"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com