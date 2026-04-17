Serie A, Inter-Cagliari 3-0: la classifica aggiornata. Nerazzurri lanciati verso lo scudetto

Serie A, Inter-Cagliari 3-0: la classifica aggiornata. Nerazzurri lanciati verso lo scudettoMilanNews.it
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Oggi alle 22:50News
di Manuel Del Vecchio

L'Inter si sbarazza del Cagliari con un netto 3-0 e prosegue nella sua fuga solitaria in testa alla classifica. Dopo uno scialbo 0-0 nei primi 45 minuti succede tutto nella ripresa: subito i gol di Thuram e Barella, poi la rete di Zielinski nel recupero a mettere il punto definitivo sulla gara di San Siro. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 78 (33 partite giocate)
Napoli 66 (32)
Milan 63 (32)
Juventus 60 (32)
Como 58 (33)
Roma 57 (32)
Atalanta 53 (32)
Bologna 48 (32)
Sassuolo 45 (33)
Lazio 44 (32)
Udinese 43 (32)
Torino 39 (32)
Genoa 36 (32)
Parma 36 (32)
Fiorentina 35 (32)
Cagliari 33 (33)
Cremonese 27 (32)
Lecce 27 (32)
Verona 18 (32)
Pisa 18 (32)