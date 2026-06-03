MN - Eranio lo sapeva: “Milan come un pugile in attesa del k.o. Sapevo che non sarebbe arrivato in Champions”

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Stefano Eranio ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews e ha trattato vari temi, in particolare quello legato al calo del Milan negli ultimi mesi che ha comportato la non qualificazione in Champions League.

Alla presentazione del podcast "Derbyssimo Legends", la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Stefano Eranio il quale ha trattato vari temi, dalla stagione appena conclusa a quello che succederà nel prossimo futuro in casa rossonera. Di seguito un estratto delle sue parole.

Come ti spieghi il tracollo del Milan in questa stagione e quanto accaduto contro il Cagliari?

“Difficile spiegare cosa sia successo se non sei dentro lo spogliatoio, dentro la società, perché devo dire che l’ultimo mese il Milan ha faticato parecchio di testa e di gambe, era un pugile all’angolo che aspettava il ko. Devo dire che io non ero così fiducioso che potesse arrivare al quarto posto, anche perché non aveva più la forza di vincere. Anche il fatto di ritrovarsi 1-0 con il Cagliari non voleva dire nulla perché gli altri avevano più birra, quando giocano contro il Milan mettono tutti il 100% perché per loro è una vetrina per un possibile approdo in rossonero, perciò te la devi sempre sudare in campo e per questo il Milan non poteva vincere nessuna partita, anche se giocavi contro squadre che lottavano per la salvezza”