MN - Eranio deluso: “Senza coppe si poteva pensare ad una stagione diversa, speriamo che i leader rimangano”

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Stefano Eranio ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews e ha trattato vari temi, in particolare quello legato alla decisione di Cardinale di fare tabula rasa a livello sportivo e societario.

Alla presentazione del podcast "Derbyssimo Legends", la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Stefano Eranio il quale ha trattato vari temi, dalla stagione appena conclusa a quello che succederà nel prossimo futuro in casa rossonera. Di seguito un estratto delle sue parole.

Hai condiviso la scelta di Cardinale di sollevare dall’incarico sia l’area sportiva che quella dirigenziale?

“Diciamo che quando non raggiungi l’obiettivo che era l’unico obiettivo che avevi perché comunque è l’anno che non hai le coppe, perciò potevi sicuramente lavorare in una certa maniera e programmare l’ingresso in Champions, non è stato così e come spesso accade si cerca di resettare tutto, il calcio è questo. Speriamo che almeno i senatori, che sono i Modric, Rabiot, Maignan, Pavlovic, Pulisic, rimangano nella rosa perché ci vuole un mix di tutto, di giovani di grande qualità però soprattutto di giocatori che possano essere leader, e speriamo che sia così per il prossimo anno”.