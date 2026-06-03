MN - Eranio propone: “Per la panchina avrei preso De Zerbi o Maresca, bisogna dare tempo al prossimo allenatore”
Alla presentazione del podcast "Derbyssimo Legends", la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Stefano Eranio il quale ha trattato vari temi, dalla stagione appena conclusa a quello che succederà nel prossimo futuro in casa rossonera. Di seguito un estratto delle sue parole.
Fossi il propietario del Milan, chi prenderesti come allenatore e come direttore sportivo?
“Io sarei andato su Maresca o De Zerbi, sono due allenatori che a me piacciono, De Zerbi dicono che non ha mai vinto nulla però è anche vero che non ha mai allenato squadre top, perciò io metterei in mano a lui e darei tempo di costruire la sua squadra perché è un po’ come Fabregas, nessuno ci credeva, però il progetto della squadra, avere una società presente, ha fatto si che lui potesse costruirsi il suo giocattolino perfetto e così potrebbe essere, soprattutto per un allenatore Italiano, Maresca o De Zerbi, che conoscono bene il calcio italiano e il modo di pensare dei tifosi”.
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