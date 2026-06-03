MN - Eranio propone: “Per la panchina avrei preso De Zerbi o Maresca, bisogna dare tempo al prossimo allenatore”

vedi letture

Stefano Eranio ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews e ha trattato vari temi, in particolare quello legato alla scelta del prossimo allenatore e direttore sportivo.

Alla presentazione del podcast "Derbyssimo Legends", la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Stefano Eranio il quale ha trattato vari temi, dalla stagione appena conclusa a quello che succederà nel prossimo futuro in casa rossonera. Di seguito un estratto delle sue parole.

Fossi il propietario del Milan, chi prenderesti come allenatore e come direttore sportivo?

“Io sarei andato su Maresca o De Zerbi, sono due allenatori che a me piacciono, De Zerbi dicono che non ha mai vinto nulla però è anche vero che non ha mai allenato squadre top, perciò io metterei in mano a lui e darei tempo di costruire la sua squadra perché è un po’ come Fabregas, nessuno ci credeva, però il progetto della squadra, avere una società presente, ha fatto si che lui potesse costruirsi il suo giocattolino perfetto e così potrebbe essere, soprattutto per un allenatore Italiano, Maresca o De Zerbi, che conoscono bene il calcio italiano e il modo di pensare dei tifosi”.