M.Orlando sul Milan: "Stanno facendo delle figure assurde, situazione critica"

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Massimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Credo che il Milan crei ancora fascino nella testa dei giocatori"

Aria di cambiamento in casa Milan. Dopo una stagione che non ha soddisfatto le aspettative della società, il club rossonero ha deciso di avviare una profonda ristrutturazione in vista del prossimo futuro.

Il mancato approdo alla prossima Champions League ha inciso in maniera determinante sulle valutazioni della dirigenza, portando a una serie di decisioni importanti. Tra queste spiccano gli addii di Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada.

I risultati ottenuti durante l'annata non sono stati considerati all'altezza degli obiettivi fissati a inizio stagione. Prestazioni discontinue e occasioni mancate hanno spinto il club a intraprendere una strada diversa, con l'intenzione di aprire un nuovo ciclo. Adesso l'attenzione è rivolta alle prossime mosse. Il Milan è chiamato a definire una nuova struttura dirigenziale e sportiva, con l'obiettivo di costruire una squadra più competitiva e tornare a recitare un ruolo di primo piano.

Massimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Credo che il Milan crei ancora fascino nella testa dei giocatori. C'è sempre il sold out a San Siro, ma al Milan stanno facendo delle figure assurde. Cardinale non lo conosco, ma i risultati parlano chiaro. Non si fa solo business, si pensi anche ai tifosi. E non si possono fare certe figure. Certo che se andava in Champions, qualcosa cambiava, ma ora rifondare tutto, dalla dirigenza all'allenatore e anche in squadra, e siamo a giugno e ancora è tutto in ballo...la situazione è abbastanza critica".