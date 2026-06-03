M.Orlando su Allegri: "Ha la sua idea e col calcio moderno fatica molto"

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Su TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato così di Massimiliano Allegri: "Su Allegri? Il vero problema è che Spalletti per esempio si aggiorna, lui..."

L'estate che attende il Milan si annuncia particolarmente intensa. Dopo una stagione chiusa con risultati ben lontani dalle ambizioni del club, la società ha deciso di intervenire in maniera radicale per ridisegnare il proprio futuro.

La mancata qualificazione alla Champions League ha rappresentato il punto di non ritorno, spingendo i vertici rossoneri a effettuare una serie di scelte significative. Tra queste, la conclusione dei rapporti con Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada, protagonisti di un ciclo che si è chiuso senza raggiungere gli obiettivi prefissati.

Le difficoltà incontrate nel corso della stagione, unite a una continuità di rendimento mai realmente trovata, hanno alimentato la convinzione che fosse necessario aprire una nuova fase. Da qui la decisione di avviare un processo di rinnovamento destinato a coinvolgere l'intera struttura del club.

Per il Milan si apre ora una sfida delicata: ricostruire una realtà capace di tornare competitiva ai massimi livelli. La scelta delle nuove figure chiave e la definizione di una visione chiara saranno passaggi fondamentali per riportare i rossoneri dove la loro storia impone di stare.

Intanto su TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato così di Massimiliano Allegri: "Su Allegri? Il vero problema è che Spalletti per esempio si aggiorna, vede i ragazzi, ci parla, Allegri ha la sua idea e col calcio moderno fatica molto. Per il bene del Napoli spero che Allegri riveda il suo modo di fare calcio. Anche se rispetto al Milan va in una squadra più forte".