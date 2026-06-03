Bianchin: "In Austria sono convinti che Rangnic rinnoverà con la Federazione"

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Giorni caldi, caldissimi per il futuro del Milan tra panchina e squadra dirigenziale. Siamo al tre giugno e ci sono ancora tutte le posizioni vacanti: Ibrahimovic, Calvelli e Cardinale dovranno arrivare presto a delle decisioni definitive perché i rossoneri sono già in ritardo rispetto alle altre squadre per quanto riguarda la programmazione. Giorni di contatti e colloqui: Glasner, Rangnick, Pochettino... Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport inviato nel ritiro dell'Austria, ha parlato a Tutti Convocati su Radio 24. Queste le sue dichiarazioni:

IL FUTURO DI RANGNICK SECONDO LUCA BIANCHIN

"Rangnick verrebbe al Milan come DT e non come allenatore. In Austria sono convinti che rinnoverà con la Federazione. Pochettino è un forte candidato ma non può stare con Rangnick. Uno esclude l'altro. Cardinale e Ibra per me hanno discusso, parlato, hanno visioni magari un po' diverse, ma non c'è una tensione da dire "oddio dopo una settimana è già tutto diverso"... Decideranno insieme l'allenatore, con Calvelli che deciderà più l'AD".