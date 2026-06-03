Stasera Lussembrugo-Italia: Bartesaghi titolare a sinistra

Stasera Lussembrugo-Italia: Bartesaghi titolare a sinistraMilanNews.it
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Oggi alle 15:20News
di Enrico Ferrazzi

Questa sera alle 20.45 l'Italia sarà impegnata in amichevole in casa del Lussemburgo. Silvio Baldini, ct per questa partita e per quella successiva in casa della Grecia (domenica alle 21), metterà in campo la Nazionale azzurra con il 4-3-3 e sulla fascia sinistra in difesa ci sarà dal primo minuto il rossonero Davide Bartesaghi. Questa la probabile formazione dell'Italia riportata da Repubblica: in porta Donnarumma, in difesa Favasuli-Comuzzo-Chiarodia- Bartesaghi, a centrocampo Pisilli-Lipani-Ndour e in attacco Cherubini-Esposito-Koleosho. Nella ripresa spazio per tutti gli altri azzurri convocati, tra cui anche Francesco Camarda

LA LISTA DEI CONVOCATI DELL'ITALIA

Portieri: Daffara, Donnarumma, Palmisani
Difensori: Ahanor, Bartesaghi, Chiarodia, Comuzzo, Favasuli, Mane, Palestra, Reggiani
Centrocampisti: Dagasso, Faticanti, Lipani, Ndour, Pisilli, Venturino
Attaccanti: Camarda, Cherubini, Ekhator, Pio Esposito, Fini, Inacio, Koleosho