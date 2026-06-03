Masala sulla rivoluzione del Milan: "Oltre ai nomi giusti servirà tanta chiarezza"

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Il giornalista Andrea Masala ha detto la sua sulla rivoluzione in atto al Milan voluta da Gerry Cardinale dopo la mancata qualificazione in Champions

Andrea Masala, sulle pagine delle Gazzetta dello Sport, ha commentato così la rivoluzione societaria al Milan voluta da Gerry Cardinale dopo la mancata qualificazione in Champions League: "Lo scenario del 2026 è molto diverso, non sarebbe giusto comparare in toto le diverse gestioni. Stabilito ciò, sarà meglio intendersi fin da ora, se non addirittura prima, su una linea: oltre alle investiture all’altezza della missione, al Milan serviranno consegne chiare nei ruoli-chiave, per evitare dannose invasioni di campo come quelle che hanno avvelenato il clima nell’annata appena conclusa con un rumoroso flop.

A qualsiasi livello, a Milanello oppure in sede, non si dovrà traccheggiare e restare in mezzo al guado, altrimenti si rischierà di rimanere in mezzo al guano. Sarà indispensabile intervenire con chirurgica decisione: un altro anno di transizione, in attesa di nuovi rimpasti e uomini della provvidenza, il Diavolo non se lo può permettere".