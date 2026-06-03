Tanti auguri a David Odogu che oggi compie 20 anni
Oggi, 3 giugno, è il compleanno di David Odogu: il difensore rossonero, arrivato al Milan la scorsa estate dal Wolfsburg, compie 20 anni. In questa stagione, il tedesco ha visto pochissimo il campo, collezionato appena 16 minuti in tre presenze con la prima squadra tra Serie A e Coppa Italia.
Il Milan, attraverso il suo sito, ha fatto così gli auguri a Odogu: "Primo compleanno milanista per David Odogu, che oggi mercoledì 3 giugno 2026 compie oggi 20 anni e continua a crescere passo dopo passo nel Milan. Dall'arrivo della scorsa estate al lavoro quotidiano a Milanello powered by Clivet, fino al doppio impegno tra Prima Squadra e Milan Futuro, con tre presenze all'attivo in entrambe le realtà. Il centrale tedesco si è finora distinto per la voglia di imparare, la sua professionalità e l'applicazione: caratteristiche che definiscono il suo presente e preparano a un futuro importante. Tanti auguri, David!".
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