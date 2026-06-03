Nuovo allenatore Milan, M.Colombo: "L'orientamento sembra essere quello di affidarsi a Rangnick e a un allenatore scelto da lui come Glasner o Hoeness"

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Monica Colomba rivela che il nuovo allenatore del Milan verrà scelto da Ralf Rangnick che dovrebbe diventare presto il nuovo dt rossonero

Intervenuta a Radio Tutto Napoli, Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato così del futuro allenatore del Milan: "Mi sorprenderei se il Milan puntasse su Vincenzo Italiano, perché significherebbe sconfessare la linea societaria impostata da Cardinale. L'orientamento sembra essere quello di affidarsi a un direttore tecnico come Ralf Rangnick e a un allenatore scelto da lui, come Glasner o, più probabilmente, Hoeness".

Negli ultimi giorni si vocifera di un possibile futuro lontando dal Milan di Adrien Rabiot che potrebbe seguire Max Allegri al Napoli: "Conoscendo Allegri farà di tutto per portare a Napoli un uomo di sua fiducia. Con l'eventuale partenza di Anguissa, il nome di Rabiot è più di una semplice ipotesi. Bisognerà però affrontare una trattativa complessa. Al Milan non conviene tenere in spogliatoio un giocatore così legato ad Allegri, ma certamente non farà sconti".