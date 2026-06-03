Futuro Rabiot, il francese in ottica Napoli? Il punto della situazione

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Le considerazioni di Luca Marchetti in merito al futuro di diversi giocatori del Milan. Il punto della situazione su Rabiot

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di trattative ha parlato così nel suo intervento a Sky Sport 24. Questo un estratto delle sue considerazioni in merito al futuro di Adrien Rabiot:

MERCATO MILAN: IL PUNTO IN USCITA

“Leao è già uscito allo scoperto, di Maignan raccogliamo lo sfogo e anche lì è palpabile la delusione cocente. Modric è anche un discorso anagrafico: ha 40 anni, si ragionava se rimanere un altro anno al Milan. Forse lo poteva fare indipendentemente dalla Champions League, magari non lo farà comunque. Esula un po’ dal discorso Milan in generale però è comunque uno che quest’anno è stato rappresentativo, uno dei più rappresentativi del Milan, certamente quello che ha dato di più in campo, anche visto lo spessore morale che ha il giocatore oltre che la qualità.

È anche vero che c’è un discorso anagrafico che deve essere fatto e che non possiamo nascondere. Quanto al discorso di Rabiot, credo che sia molto prematuro in questo momento. Il contratto c’è, sicuramente c’è anche stima con Allegri e c’è anche il centrocampo piuttosto forte del Napoli. Siamo a giugno, Allegri e Rabiot hanno un ottimo rapporto, Allegri tecnicamente non ha ancora firmato neanche con il Napoli. Avremo il modo di parlare di Rabiot-Napoli. Questa sensazione che ci sia una sorta di rompete le righe in casa rossonera sinceramente ci rimane un po’ addosso”.