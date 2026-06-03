Futuro Rabiot, il francese in ottica Napoli? Il punto della situazione
Luca Marchetti, giornalista ed esperto di trattative ha parlato così nel suo intervento a Sky Sport 24. Questo un estratto delle sue considerazioni in merito al futuro di Adrien Rabiot:
MERCATO MILAN: IL PUNTO IN USCITA
“Leao è già uscito allo scoperto, di Maignan raccogliamo lo sfogo e anche lì è palpabile la delusione cocente. Modric è anche un discorso anagrafico: ha 40 anni, si ragionava se rimanere un altro anno al Milan. Forse lo poteva fare indipendentemente dalla Champions League, magari non lo farà comunque. Esula un po’ dal discorso Milan in generale però è comunque uno che quest’anno è stato rappresentativo, uno dei più rappresentativi del Milan, certamente quello che ha dato di più in campo, anche visto lo spessore morale che ha il giocatore oltre che la qualità.
È anche vero che c’è un discorso anagrafico che deve essere fatto e che non possiamo nascondere. Quanto al discorso di Rabiot, credo che sia molto prematuro in questo momento. Il contratto c’è, sicuramente c’è anche stima con Allegri e c’è anche il centrocampo piuttosto forte del Napoli. Siamo a giugno, Allegri e Rabiot hanno un ottimo rapporto, Allegri tecnicamente non ha ancora firmato neanche con il Napoli. Avremo il modo di parlare di Rabiot-Napoli. Questa sensazione che ci sia una sorta di rompete le righe in casa rossonera sinceramente ci rimane un po’ addosso”.
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