Sesko racconta: "Il mio idolo è sempre stato Zlatan Ibrahimovic"

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L'attaccante del Manchester United Benjamin Sesko ha ribadito ancora una volta che il suo idolo è sempre stato Zlatan Ibrahimovic

Benjamin Sesko, attaccante del Manchester Utd e della nazionale slovena, è stato intervistato da GiveMeSport e ha raccontato chi è l'attaccante a cui si è ispirato di più e che ha osservato di più: "Il mio idolo è sempre stato Zlatan Ibrahimovic, un grande giocatore, era pazzesco. L'ho osservato tanto, ma non solo lui. In generale ho sempre cercato di guardare giocate e gol per poi provare a rifarle".

Non è la prima volta che Sesko racconta che Ibrahimovic è il suo idolo. Lo aveva fatto per esempio anche nella sua prima intervista dopo essere diventato un nuovo giocatore dello United: "Quando ero piccolo lo guardavo giocare… Guardavo ogni singolo video YouTube che riuscissi a trovare. Per me è incredibile. Non siamo simili di carattere ma mi piace davvero vederlo giocare, come si diverte col suo gioco. Se ti diverti giocando allora il resto viene da sé. Il mio sogno è quello di incontrarlo un giorno, sarebbe fantastico. È il mio idolo”.