Mondiale 2026, Milan davanti a tutti: ben 9 rossoneri convocati
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Il Milan è la squadra di Serie A con più giocatori convocati al Mondiale in programma a partire dal prossimo 11 giugno.
Il Mondiale 2026, in programma a partire dall'11 giugno tra gli Stati Uniti, Messico e Canada, non vedrà l'Italia tra le protagoniste. La Serei A sarà comunque ampiamente rappresentata: sono infatti 65 i giocatori convocati dai club nel massimo campionato italiano, considerando anche le neopromosse Venezia, Frosinone e Monza ed escludendo le retrocesse Verona, Cremonese e Pisa.
A guidare questa speciale classifica è il Milan, la squadra di Serie A più rappresentata al prossimo Mondiale, visto che saranno ben 9 i calciatori rossoneri protagonisti negli States.
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