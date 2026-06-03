Mondiale 2026, Milan davanti a tutti: ben 9 rossoneri convocati

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Oggi alle 14:50News
di Lorenzo De Angelis
Il Milan è la squadra di Serie A con più giocatori convocati al Mondiale in programma a partire dal prossimo 11 giugno.

Il Mondiale 2026, in programma a partire dall'11 giugno tra gli Stati Uniti, Messico e Canada, non vedrà l'Italia tra le protagoniste. La Serei A sarà comunque ampiamente rappresentata: sono infatti 65 i giocatori convocati dai club nel massimo campionato italiano, considerando anche le neopromosse Venezia, Frosinone e Monza ed escludendo le retrocesse Verona, Cremonese e Pisa. 

A guidare questa speciale classifica è il Milan, la squadra di Serie A più rappresentata al prossimo Mondiale, visto che saranno ben 9 i calciatori rossoneri protagonisti negli States. 