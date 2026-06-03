Bonetti (CBS) dall'America: "Il Milan è un disastro"
Il malcontento verso la gestione del Milan arriva anche negli Stati Uniti, patria di Cardinale. Matteo Bonetti, nel suo intervento degli studi di CBS Sports Golazo su Paramount+ (di proprietà di RedBird), parla della folle stagione che hanno vissuto i tifosi rossoneri e la situazione di stallo attuale senza allenatore e dirigenti. Le sue parole:
DISASTRO MILAN, L'ANALISI DI BONETTI
“Avevano un vantaggio a doppia cifra sul quinto posto un mese e mezzo prima che la stagione finisse. Abbiamo parlato del Milan addirittura come candidato per lo Scudetto, dopo il Derby con l’Inter eravamo tutti contenti. E invece poi hanno finito col mancare anche la Champions League.
Cardinale, il proprietario, ha deciso di sbarazzarsi di tutti quanti, spendendo circa 20 milioni per questi esoneri. E ora chi è che dirige il tutto? Non c’è un allenatore, non ci sono dirigenti. Il profilo che vogliono, Ralf Rangnick, verrà in America per i Mondiali da CT dell’Austria, e quindi non sarà disponibile fino a metà luglio circa. È un disastro”.
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