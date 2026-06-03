Bonetti (CBS) dall'America: "Il Milan è un disastro"

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Anche in America, patria di Cardinale, hanno ben chiaro del disastroso momento che sta vivendo il Milan. Le parole di Matteo Bonetti alla CBS

Il malcontento verso la gestione del Milan arriva anche negli Stati Uniti, patria di Cardinale. Matteo Bonetti, nel suo intervento degli studi di CBS Sports Golazo su Paramount+ (di proprietà di RedBird), parla della folle stagione che hanno vissuto i tifosi rossoneri e la situazione di stallo attuale senza allenatore e dirigenti. Le sue parole:

DISASTRO MILAN, L'ANALISI DI BONETTI

“Avevano un vantaggio a doppia cifra sul quinto posto un mese e mezzo prima che la stagione finisse. Abbiamo parlato del Milan addirittura come candidato per lo Scudetto, dopo il Derby con l’Inter eravamo tutti contenti. E invece poi hanno finito col mancare anche la Champions League.

Cardinale, il proprietario, ha deciso di sbarazzarsi di tutti quanti, spendendo circa 20 milioni per questi esoneri. E ora chi è che dirige il tutto? Non c’è un allenatore, non ci sono dirigenti. Il profilo che vogliono, Ralf Rangnick, verrà in America per i Mondiali da CT dell’Austria, e quindi non sarà disponibile fino a metà luglio circa. È un disastro”.