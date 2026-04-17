Disastro italiane in Europa: dopo 39 anni nessuna squadra di Serie A giocherà una semifinale europea

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Le sette squadre italiane che quest'anno hanno partecipato alle tre competizioni europee sono: Inter, Napoli, Juventus, Atalanta in Champions League, Roma e Bologna in Europa League e la Fiorentina in Conference League. Con le eliminazioni di ieri sera di Bologna e Fiorentina, la Serie A quest'anno porta zero squadre nelle semifinali europee. Un dato molto preoccupante e dimostrativo delle difficoltà che il calcio italiano sta vivendo e del basso livello rispetto agli altri maggiori campionati d'Europa.

I PRECEDENTI

Prima di parlare dei precedenti c'è da fare una puntualizzazione: la Conference League, terza coppa europea, è nata nella stagione 2021/2022. In precedenza le tre coppe europee erano la Coppa dei Campioni (Champions League), la Coppa Uefa (Europa League) e la Coppa delle Coppe (tolta nel 1999). Considerando dunque le stagioni in cui in Europa si sono giocate tre competizioni, era dal 1986/1987 (39 anni fa) che nessuna squadra italiana partecipava ad una semifinale. Se invece dovessimo tenere conto anche del periodo in cui le competizioni europee furono due, tra il 1999/2000 e il 2021/2022, era dal 2018/2019 che l'Italia non portava nemmeno un proprio club nelle semifinali delle Coppe Europee.