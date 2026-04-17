Serie A: perde il Como, sollievo Milan. La classifica aggiornata
Battuta d'arresto imprevista per il Como, che contro il Sassuolo perde 2-1. Succede tutto a fine primo tempo: Volpato, Nzola e Nico Paz fissano il punteggio sul 2-1 finale. La squadra di Fabregas non vince da tre partite: due sconfitte e un pareggio nelle ultime uscite in Serie A. Vista la classifica inizia a sorridere il Milan, che domenica ha la possibilità di allungare ulteriormente sul quinto posto e provare a blindare un posto nella prossima Champions League.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 75 (32 partite giocate)
Napoli 66 (32)
Milan 63 (32)
Juventus 60 (32)
Como 58 (33)
Roma 57 (32)
Atalanta 53 (32)
Bologna 48 (32)
Sassuolo 45 (33)
Lazio 44 (32)
Udinese 43 (32)
Torino 39 (32)
Genoa 36 (32)
Parma 36 (32)
Fiorentina 35 (32)
Cagliari 33 (32)
Cremonese 27 (32)
Lecce 27 (32)
Verona 18 (32)
Pisa 18 (32)
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