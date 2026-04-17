Ordine spiega: “Tre motivi dietro il calo del Milan, ecco quali”

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Nel canale YouTube di Andrea Longoni, Milan Hello, è stato ospite il noto giornalista Franco Ordine che ha trattato vari temi, dal momento negativo del Milan alle voci che circolano su Massimiliano Allegri. Di seguito un estratto delle sue parole:

Che idea ti sei fatto del momento del Milan? "Secondo me c'è un concorso di colpe o comunque di motivi. Il primo è che c'è un calo di condizione fisica collettiva, secondo c'è la cosa più importante di tutti e cioè che i due davanti non fanno gol. Leao continua ad avere questo problema di natura fisica, Pulisic è questione di mira. Prima un tiro su due prendeva la porta, adesso cinque tiri su cinque non vanno in porta. Il terzo motivo è di natura psicologica e cioè la sconfitta di Napoli è come se avesse provocato la fine di un sogno ossia continuare a pedinare e inseguire l'Inter che obiettivamente fin dal primo giorno non pensavo ci potesse essere questa possibilità. Inoltre ho visto che la squadra che ha dato una grande mano all'Inter è stata il Parma: ha tolto cinque punti su sei al Milan e quattro su sei al Napoli. Di fatto il Parma ha deciso la corsa".