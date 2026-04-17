Pedullà è sicuro: "Dichiarazioni di Gabbia non casuali, arrivano in un momento dove qualcosa sta bruciando.."
Alfredo Pedullà, noto giornalista di Sportitalia ha commentato così il momento del Milan, tra attualità e ipotesi future. Questo un estratto delle sue parole:
"Le dichiarazioni di Gabbia arrivano in un momento di grande difficoltà, perché quando un rappresentante autorevole dello spogliatoio parla di Allegri fuoriclasse, lo vorremmo avere per tanto tempo, spero continui con noi, ha fatto un lavoro importante e tutte queste cose qui.
Dichiarazioni che non arrivano tanto casualmente in un giovedì di aprile come se nei giorni precedenti non fosse accaduto nulla. Ma arrivano in un momento dove qualcosa sta bruciando. Bisogna avere convergenza al 110%, altrimenti Gabbia non sarebbe partito in un ragionamento che è di fondamentale importanza. Allegri vuole avere poteri sul mercato".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan