Futuro Modric: Milan al lavoro per rinnovare il contratto, ma il croato vuole garanzie

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Il Milan e Luka Modric, un binomio forse destinato ancora ad esistere in futuro. Sì, perchè come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, i rossoneri valutano il rinnovo del contratto del quarantunenne che è centralissimo negli schemi di Massimiliano Allegri. La volontà del croato è quella di rimanere, ma ci sarebbero tre condizioni da realizzare affinché la firma sul prolungamento possa esserci.

LE CONDIZIONI DI MODRIC PER RESTARE AL MILAN

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano di Sky Sport, infatti, Luka Modric vuole un Milan competitivo, una squadra forte che possa lottare per le primissime posizioni della classifica. La seconda condizione è che il Milan giochi la prossima UEFA Champions League. Attualmente il Milan è terzo in classifica, con tre punti di vantaggio sulla Juventus quarta, cinque sul Como e sei sulla Roma. L'ultima condizone, invece, è la permanenza in panchina di Massimiliano Allegri. Il rapporto tra i due è ottimo: con il livornese, è partito titolare in 30 partite sulle 32 di campionato.