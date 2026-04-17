VIDEO MN - Dan Peterson consiglia Cardinale: "Deve ascoltare e imparare che non è negli Usa ma in Italia. E scegliere le persone giuste”
Dan Peterson, storico allenatore ed esperto di basket, ma non solo, è stato intercettato così in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it a margine dell’evento “Il Foglio” A San Siro.
Di seguito un estratto delle sue considerazioni su Gerry Cardinale e la sua gestione:
“Non conosco Cardinale, ma conosco la sua storia. Deve imparare cos'è l'Italia, San Siro, la Serie A, i giocatori, i presidenti. Non è più negli USA, ma è in Italia. Quando sono venuto in Italia, non potevo pensare di allenare l'Olimpia come allenavo in America. Ti devi adeguare a dove sei. Io credo stia facendo questo, sta facendo un buon lavoro. Il problema degli uomini potenti e ricchi è che non ascoltano, mentre lui mi sembra essere un buona ascoltatore. Ha una mentalità aperta che è molto utile, ma deve ascoltare e imparare che non è negli Usa ma in Italia. E scegliere le persone giuste”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan