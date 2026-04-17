VIDEO MN - Dan Peterson consiglia Cardinale: "Deve ascoltare e imparare che non è negli Usa ma in Italia. E scegliere le persone giuste”

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Dan Peterson, storico allenatore ed esperto di basket, ma non solo, è stato intercettato così in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it a margine dell’evento “Il Foglio” A San Siro.

Di seguito un estratto delle sue considerazioni su Gerry Cardinale e la sua gestione:

“Non conosco Cardinale, ma conosco la sua storia. Deve imparare cos'è l'Italia, San Siro, la Serie A, i giocatori, i presidenti. Non è più negli USA, ma è in Italia. Quando sono venuto in Italia, non potevo pensare di allenare l'Olimpia come allenavo in America. Ti devi adeguare a dove sei. Io credo stia facendo questo, sta facendo un buon lavoro. Il problema degli uomini potenti e ricchi è che non ascoltano, mentre lui mi sembra essere un buona ascoltatore. Ha una mentalità aperta che è molto utile, ma deve ascoltare e imparare che non è negli Usa ma in Italia. E scegliere le persone giuste”.