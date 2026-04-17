Di Stefano e il retroscena su Allegri: "Dopo l'ultima sconfitta non ha attaccato la squadra, anzi si è preso lui colpe e responsabilità"

Di Stefano e il retroscena su Allegri: "Dopo l'ultima sconfitta non ha attaccato la squadra, anzi si è preso lui colpe e responsabilità"MilanNews.it
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Oggi alle 18:30News
di Niccolò Crespi

Peppe Di Stefano, inviato Sky Sport e giornalista sportivo è intervenuto così commentando l'attuale momento del Milan di Massimiliano Allegri.

Questo un breve estratto del suo pensiero:

"In questa settimana ho visto l'incredibile gestione manageriale di Massimiliano Allegri, reduce da un 3-0 che nella vita aveva subito solo due volte da allenatore. Pieno di voci, di critiche e tormenti, Max annulla un giorno libero alla squadra per darne praticamente uno e mezzo, la sua gestione è stata incredibile secondo me. Convoca la squadra a Milanello, non li attacca anzi, si assume le colpe spiegando che era stato lui a sbagliare cambiando sistema tattico contro l'Udinese, senza alzare la voce ma quasi coccolando il gruppo. Max sa come parlare, sa come arrivare in Champions".