Fabrizio Romano: "Futuro Lewandowski, Pini Zahavi sta programmando un viaggio in Italia"

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Quello del futuro di Robert Lewandowski sarà un argomento molto caldo nelle prossime settimane: il polacco è in scadenza di contratto con il Barcellona e non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. Per il centravanti ci sono interessi da tutto il mondo: Italia, Stati Uniti ed Arabia. Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, fa il punto della situazione parlando di un viaggio in italia dell'agente Pini Zahavi. Le sue parole:

"L’agente di Robert Lewandowski Pini Zahavi sta programmando, tra i suoi tanti viaggi, un possibile viaggio in Italia. La sua presenza in Italia potrebbe essere utile per capire se ci sarà la possibilità di procedere su questo discorso da qui all’estate o se sarà impossibile. Si tratta di un tema economico: se Lewandowski vuole venire in Italia dovrà fare un sacrificio dal punto di vista economico. Sacrificio che gli ha già offerto il Barcellona, che gli ha proposto un rinnovo al ribasso. Lewandowski al momento non è contentissimo di questa offerta, non vede perché debba rinunciare ad una porzione così importante del suo stipendio. Non è un piccolo ritocco, ma un grosso ritocco quello che ha offerto il Barcellona. Per questo il suo agente si sta guardando attorno per trovare delle possibilità. Delle chiamate informative dall’Italia ci sono state, abbiamo raccontato del Milan e della Juventus, ma al momento nulla di più perché dipende da Lewandowski, che al momento ha offerte molto importanti dal punto di vista economico dall’Arabia Saudita e un’offerta molto importante dalla MLS, su cui il giocatore potrebbe fare valutazioni approfondite per una questione di famiglia e di vita. Pini Zahavi sarà in Italia per parlare con i club italiani".