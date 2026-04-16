Milan, Furlani "deluso" da Allegri: ecco perchè strizza l'occhio a Italiano e Palladino. D'Amico può rimpiazzare Tare

vedi letture

Non c'è pace in casa rossonera dove i rapporti tra Massimiliano Allegri e Giorgio Furlani sono sempre complicati dopo che il dirigente ha totalmente ignorato il tecnico sul mercato invernale. Lo riferisce stamattina Il Giornale che aggiunge poi che per restare il livornese chiede di avere autonomia e voce in capitolo in sede di campagna acquisti, altrimenti si guarderà altrove (nuovo ct dell'Italia?).

L'ad rossonero, invece, si aspettava un Milan più competitivo per lo scudetto visto che non aveva le coppe e un gioco più spettacolare. Per questo motivo starebbe strizzando l'occhio ad altri due allenatori, vale a dire Vincenzo Italiano, che era la sua prima scelta l'estate scorsa, e Raffaele Palladino, il quale sta prendendo tempo con l'Atalanta in merito al rinnovo fino al 2029. Il tecnico del Bologna è molto apprezzato anche da Tony D'Amico che potrebbe rimpiazzare Igli Tare come ds se Gerry Cardinale dovesse optare per la linea Furlani.