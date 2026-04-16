Pellegatti su Leao: “L’uscita sbagliata contro l’Udinese è sembrato un gesto di liberazione, non ne poteva più”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Rafa Leao e del momento negativo che sta passando, sia fisico che mentale, dimostrato anche dall'episodio accaduto contro l'Udinese nel quale, pensando di essere stato sostituito, ha abbandonato il campo per qualche minuto. Queste le sue parole:

"Vedere Leao domenica scorsa che si toglie i parastinchi pensando di essere sostituito, perché ha visto il 10 sulla lavagnetta che però era quella dell'Udinese, mi ha ricordato le cose della scorsa stagione: il cooling break, l'allenatore che insegue il giocatore, i giocatori che non soddisfano le esigenze dell'allenatore, insomma tutto quello che è successo la scorsa stagione. Un giocatore del Milan che esce pensando di essere lui il candidato quando di solito spera sempre di non uscire, avendo tolto i parastinchi e uscendo pensando fosse lui, aveva un senso di liberazione, non ne poteva più, quindi è da recuperare sia di testa sia di fisico".