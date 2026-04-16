Ravezzani punge Cardinale: "Club ha aumentato fatturato vincendo sempre meno. Questa resta la (pericolosissima) strategia futura fino al punto di rottura"

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Fabio Ravezzani, giornalista e conduttore televisivo ha scritto così sul proprio account "X" In merito alla delicata situazione del Milan

Di seguito un estratto delle sue considerazioni anche sull'operato di Gerry Cardinale:

"Quanti discorsi inutili sul Milan. Cardinale ha detto subito che non intendeva dipendere dai risultati sportivi. Il resto viene di conseguenza. Il club ha aumentato il fatturato vincendo sempre meno. Questa resta la (pericolosissima) strategia futura fino al punto di rottura".

L'editoriale di Carlo Pellegatti per MilanNews.it

Lunedì mattina, Milanello. Presente Igli Tare e tutto il suo staff, Massimiliano Allegri raduna la squadra dopo la tremenda sconfitta contro l’Udinese. Il tecnico livornese è sempre stato un attento studioso delle teorie di Sigmund Freud, il famoso psicoanalista austriaco. Lo hanno aiutato in tante occasioni, soprattutto dopo i risultati più deludenti, quelli difficili da assorbire presto, quelli che possono compromettere le stagioni.

La sua voce è calma e rilassata. Non vuole trasmettere ansia e agitazione. L’espressione trasuda sicurezza e fiducia. Non usa la seconda persona plurale, il “voi”, ma, nell’analizzare le cause della pesante sconfitta, preferisce utilizzare il “noi”. Poi, dal suo cassetto, prende un libro dalla copertina un po’ consunta. In lettere dorate spicca il titolo: “Totem e Tabù”. L’autore è proprio Freud. Un segnalibro indica quale sia la pagina che Allegri vuole leggere. Si guarda intorno per capire se l’attenzione fosse massima. (LEGGI QUI)