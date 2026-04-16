Scomparsa Manninger, il cordoglio del Milan per l'ex portiere
Alexander Manninger, ex portiere che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus, è morto oggi all'età di 48 anni. Stando alle prime ricostruzioni Manninger avrebbe perso la vita in auto nella prima mattinata di oggi, per un impatto fatale con un treno. L'incidente è avvenuto nei paraggi di Salisburgo, all'altezza di un passaggio a livello che non presentava barriere. Questo il cordoglio del club rossonero per l'ex portiere: "L'AC Milan porge le più sentite condoglianze per la tragica scomparsa di Alexander Manninger.
I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari".
AC Milan extends its deepest condolences following the tragic passing of Alexander Manninger. Our thoughts are with his family and loved ones. pic.twitter.com/n5GO3p6LTD— AC Milan (@acmilan) April 16, 2026
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