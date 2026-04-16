Scomparsa Manninger, il cordoglio del Milan per l'ex portiere

vedi letture

Alexander Manninger, ex portiere che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus, è morto oggi all'età di 48 anni. Stando alle prime ricostruzioni Manninger avrebbe perso la vita in auto nella prima mattinata di oggi, per un impatto fatale con un treno. L'incidente è avvenuto nei paraggi di Salisburgo, all'altezza di un passaggio a livello che non presentava barriere. Questo il cordoglio del club rossonero per l'ex portiere: "L'AC Milan porge le più sentite condoglianze per la tragica scomparsa di Alexander Manninger.

I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari".