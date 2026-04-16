Milan, risale proprio alla gara contro il Verona l'ultimo gol rossonero di Pulisic

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Il Milan si prepara alla delicata sfida di domenica pomeriggio in casa dell'Hellas Verona. Una sfida cruciale per il percorso dei rossoneri in un campionato che sin qui è stato sicuramente positivo. Non bisogna però scherzare col fuoco. Le ultime due sconfitte hanno acceso diversi campanelli d'allarme per la squadra di mister Massimiliano Allegri.

VERSO VERONA-MILAN: NUMERI E STATISTICHE

L'ultimo gol realizzato da Christian Pulisic in Serie A risale proprio al match d'andata contro il Verona al Meazza, datato 28 dicembre 2025; da allora, per l'americano 14 presenze di fila nella competizione senza segnare: si tratta del suo digiuno più lungo in Serie A e il suo più lungo in generale dalle 16 partite consecutive registrate con il Chelsea in Premier League tra ottobre 2022 e maggio 2023.

L'editoriale di Franco Ordine per MilanNews.it

Tra le tante analisi pubblicate sul quarto 0 gol del Milan di Allegri nella stagione, ho scelto quella firmata da Massimo Ambrosini per una serie di buoni motivi. Dice Ambrosini: “è innanzitutto una questione di idee”. Può essere, non lo metto in dubbio. Ambrosini è un osservatore attento e senza nessun pregiudizio nei confronti di Allegri e del suo calcio. Anzi, grazie a quelle idee, ha vinto uno scudetto col famoso centrocampo dei mediani (Gattuso-Van Bommel-Ambrosini) quando Pirlo ebbe un lungo infortunio muscolare. Per questo vorrei una spiegazione alle mia seguenti osservazioni: 1) come mai, durante il girone di andata, le idee e i successivi gol hanno funzionato, non in modo eccessivo, a tal punto da consentire una promettente classifica (primo o secondo)?; 2) oltre alle idee ci sarà forse una questione legata alla precisione degli attaccanti, riferita in particolare alla partita con l’Udinese, visto il numero dei tiri indirizzati verso la porta? La mia personale opinione è la seguente: c’è stata una lenta discesa di attenzione, tensione e condizione fisica che ha “impoverito” anche le idee oltre al rendimento di Leao e Pulisic che è sempre stato al di sotto dello standard tradizionale (LEGGI QUI)