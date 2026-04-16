Ravezzani con mille dubbi: "Quella di Cardinale col Milan una pericolosissima strategia fino al punto di rottura"

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Fabio Ravezzani, giornalista e conduttore televisivo ha scritto così sul proprio account "X" In merito alla delicata situazione del Milan

Di seguito un estratto delle sue considerazioni anche sull'operato di Gerry Cardinale: "Quanti discorsi inutili sul Milan. Cardinale ha detto subito che non intendeva dipendere dai risultati sportivi. Il resto viene di conseguenza. Il club ha aumentato il fatturato vincendo sempre meno. Questa resta la (pericolosissima) strategia futura fino al punto di rottura".

L'editoriale di Franco Ordine per MilanNews.it

Tra le tante analisi pubblicate sul quarto 0 gol del Milan di Allegri nella stagione, ho scelto quella firmata da Massimo Ambrosini per una serie di buoni motivi. Dice Ambrosini: “è innanzitutto una questione di idee”. Può essere, non lo metto in dubbio. Ambrosini è un osservatore attento e senza nessun pregiudizio nei confronti di Allegri e del suo calcio. Anzi, grazie a quelle idee, ha vinto uno scudetto col famoso centrocampo dei mediani (Gattuso-Van Bommel-Ambrosini) quando Pirlo ebbe un lungo infortunio muscolare. Per questo vorrei una spiegazione alle mia seguenti osservazioni: 1) come mai, durante il girone di andata, le idee e i successivi gol hanno funzionato, non in modo eccessivo, a tal punto da consentire una promettente classifica (primo o secondo)?; 2) oltre alle idee ci sarà forse una questione legata alla precisione degli attaccanti, riferita in particolare alla partita con l’Udinese, visto il numero dei tiri indirizzati verso la porta? La mia personale opinione è la seguente: c’è stata una lenta discesa di attenzione, tensione e condizione fisica che ha “impoverito” anche le idee oltre al rendimento di Leao e Pulisic che è sempre stato al di sotto dello standard tradizionale. (LEGGI QUI)