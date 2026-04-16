Il Milan è la squadra che ha la differenza negativa più ampia tra gol segnati ed Expected Goals attesi

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Il Milan si prepara alla delicata sfida di domenica pomeriggio in casa dell'Hellas Verona. Una sfida cruciale per il percorso dei rossoneri in un campionato che sin qui è stato sicuramente positivo. Non bisogna però scherzare col fuoco. Le ultime due sconfitte hanno acceso diversi campanelli d'allarme per la squadra di mister Massimiliano Allegri.

VERSO VERONA-MILAN: UN RECORD NEGATIVO PER I ROSSONERI

Tra le prime sei squadre della classifica, il Milan è quella che ha la differenza negativa più ampia (-5.83) tra gol segnati (47) ed Expected Goals attesi (52.83) e anche quella con la percentuale più bassa di conversione di grandi occasioni da gol create (appena il 33.7%). Inoltre, questo è il campionato di Serie A in cui Rafael Leão - che in carriera non ha mai segnato al Bentegodi contro il Verona nel massimo torneo - ha sia la media dribbling riusciti più bassa (0.88 a match), che la percentuale di dribbling andati a buon fine più bassa (40.4%).