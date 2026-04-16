Milan, Leao male così male nei dribbling effettuati: la statistica preoccupante
Il Milan si prepara alla delicata sfida di domenica pomeriggio in casa dell'Hellas Verona. Una sfida cruciale per il percorso dei rossoneri in un campionato che sin qui è stato sicuramente positivo. Non bisogna però scherzare col fuoco. Le ultime due sconfitte hanno acceso diversi campanelli d'allarme per la squadra di mister Massimiliano Allegri.
VERSO VERONA-MILAN: DATI E STATISTICHE
Questo è il campionato di Serie A in cui Rafael Leão - che in carriera non ha mai segnato al Bentegodi contro il Verona nel massimo torneo - ha sia la media dribbling riusciti più bassa (0.88 a match), che la percentuale di dribbling andati a buon fine più bassa (40.4%). Inoltre, il Milan è andato a segno in 25 delle ultime 26 sfide contro l’Hellas Verona in Serie A (48 reti in totale, 1.85 di media a partita) con l’unica eccezione data dall’ultima sconfitta registrata contro i gialloblù nella competizione (3-0 al Bentegodi, con le reti di Antonio Caracciolo, Moise Kean e Daniel Bessa, il 17 dicembre 2017).
Di seguito il programma completo della 33^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 17 APRILE
Sassuolo-Como 18.30
Inter-Cagliari 20.45
SABATO 18 APRILE
Udinese-Parma 15.00
Napoli-Lazio 18.00
Roma-Atalanta 20.45
DOMENICA 19 APRILE
Cremonese-Torino 12.30
Hellas Verona-Milan 15.00 DAZN
Pisa-Genoa 18.00
Juventus-Bologna 20.45
LUNEDÌ' 20 APRILE
Lecce-Fiorentina 20.45
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